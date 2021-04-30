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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Белененсеш
Пасуш де Феррейра - Белененсеш: обзор матча 30 апреля 2021
Пасуш де Феррейра
30.04.2021, пятница, 17:00
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Белененсеш
85'
Ж. Педру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Белененсеш
90'
+5
Желтая карточка
Я. Ситхоле
Желтая карточка
Ф. Фонсека
90'
+2
Красная карточка
Э. Феррейра
90'
+2
86'
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педру
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
78'
Желтая карточка
Л. Карлос
76'
68'
Замена
Т. Пете
️️️️
F. Jose Coelho Teixeira
68'
Замена
N. Varela
️️️️
Р. Лима
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Б. Кошта
60'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
60'
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Маракас
46'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
П. Ребошу
46'
Желтая карточка
Б. Кошта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
34
Danny
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
44
26
Маракас
5
Ребошу
2
Фонсека
22
Карлос
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
9
Уилтон
99
4-3-1-2
33
Крицюк
16
Рибейру
28
Лима
37
Силва
3
Энрике
6
Тайра
13
Ситхоле
28
Эшгайю
77
Соуза
19
6
99
45
Педру
45
Педру
99
26
Маракас
2
Баксиньо
2
Баксиньо
26
Маракас
28
Кошта
7
7
28
Кошта
5
Ребошу
7
Феррейра
7
Феррейра
5
Ребошу
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
19
12
Пете
12
Пете
19
28
Лима
5
5
28
Лима
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
2
Жорже Силва
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
27
Чима Акас
ЛЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
2
Жорже Силва
ЦЗ
Остались в запасе
27
Чима Акас
ЛЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Белененсеш
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
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7
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2021.11.28 10:15
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13
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2023.04.23 11:01
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2021.01.02 10:19
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
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