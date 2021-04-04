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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Боавишта
Белененсеш - Боавишта: обзор матча 04 апреля 2021
Белененсеш
04.04.2021, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 2
Завершен
Боавишта
44'
А. Гомес
59'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Боавишта
90'
+4
Замена
Натан
️️️️
Р. Каннон
Желтая карточка
Й. ван дер Гаг
90'
+2
84'
Желтая карточка
Ч. Авазим
84'
Замена
J. De Santis
️️️️
А. Элис
Замена
Й. ван дер Гаг
️️️️
Я. Ситхоле
81'
Замена
Д. Калила
️️️️
Т. Эшгайю
75'
72'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Г. Сауэр
72'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
С. Перес
68'
Вторая желтая
А. Гомес
64'
Желтая карточка
А. Гомес
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Элис
Пас отдал
Я. Амаш
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
Г. Силва
57'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Соуза
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
А. Элис
Желтая карточка
А. Тайра
32'
26'
Желтая карточка
Г. Сауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Белененсеш
27
Чима Акас
ЛЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
4-3-2-1
99
Морейра
3
Энрике
28
Лима
37
Силва
16
Рибейру
6
Тайра
13
Ситхоле
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
0
3-2-4-1
1
Жардим
42
Кастро
15
Авазим
4
Каннон
23
Рами
25
Амаш
7
Гомес
7
Сауэр
27
Паула
24
Перес
17
Элис
37
Силва
19
19
37
Силва
13
Ситхоле
10
ван дер Гаг
10
ван дер Гаг
13
Ситхоле
28
Эшгайю
2
Калила
2
Калила
28
Эшгайю
77
Соуза
9
Кассьерра
9
Кассьерра
77
Соуза
4
Каннон
23
Натан
23
Натан
4
Каннон
17
Элис
9
9
17
Элис
7
Сауэр
7
Мангаш
7
Мангаш
7
Сауэр
24
Перес
10
Сантуш
10
Сантуш
24
Перес
Остались в запасе
Белененсеш
Боавишта
27
Чима Акас
ЛЗ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦП
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
27
Чима Акас
ЛЗ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦП
34
Danny
ЦП
Остались в запасе
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Белененсеш - Боавишта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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