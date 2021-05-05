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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Десна
Ворскла - Десна: обзор матча 05 мая 2021
Ворскла
05.05.2021, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Десна
18'
О. Тилль
54'
А. Гитченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Десна
90'
+5
Желтая карточка
А. Гуцуляк
Желтая карточка
V. Sapay
90'
+3
Вторая желтая
N. Yakubu
87'
81'
Замена
Е. Картушов
️️️️
Л. Арвеладзе
68'
Желтая карточка
Й. Тамм
Желтая карточка
N. Yakubu
63'
Замена
И. Кане
️️️️
P. Rebenok
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Гитченко
Пас отдал
В. Калитвинцев
46'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
M. Dehtiarov
39'
Желтая карточка
Е. Конопля
ГОЛ! 1:0!
О. Тилль
Пас отдал
Р. Степанюк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
0
V. Sapay
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Десна
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Ворскла
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Егор Картушов
ЦП
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
3-5-2
31
Ризнык
0
25
13
Яворский
6
Скляр
0
6
Пуцлин
17
Чеснаков
18
Тилль
7
Степанюк
10
Кулач
3-2-3-3
4
Гитченко
5
Тамм
23
22
Конопля
3
Ермаков
9
Арвеладзе
8
45
Калитвинцев
11
Гуцуляк
0
44
0
14
Кане
14
Кане
0
9
Арвеладзе
11
Картушов
11
Картушов
9
Арвеладзе
0
21
Безбородько
21
Безбородько
0
Остались в запасе
Ворскла
Десна
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
44
Игорь Пердута
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
28
Павел Полегенько
ПЗ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
Остались в запасе
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
44
Игорь Пердута
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Остались в запасе
28
Павел Полегенько
ПЗ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Десна
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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