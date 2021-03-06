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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 06 марта 2021
Мариуполь
06.03.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
35'
В. Кулач (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
Желтая карточка
А. Кулаков
90'
84'
Замена
B. de Nooijer
️️️️
Г. Цитаишвили
Вторая желтая
В. Танковский
79'
79'
Замена
L.
️️️️
В. Кулач
67'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
Р. Степанюк
Замена
А. Бондаренко
️️️️
О. Очеретко
61'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Кащук
61'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
П. Стасюк
61'
Желтая карточка
В. Танковский
56'
46'
Замена
А. Челядин
️️️️
А. Скляр
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
41'
39'
Желтая карточка
А. Скляр
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Кулач
Красная карточка
O. Bykov
34'
21'
Желтая карточка
И. Кане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
0
P. Rebenok
ЦП
8
Luizao
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
26
B. de Nooijer
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
4-1-2-1-2
1
95
Стасюк
3
Сагуткин
21
70
Кирюханцев
6
Чех
6
Танковский
15
Мишнев
27
Очеретко
14
Сикан
7
Кащук
3-5-3
44
Пердута
14
Кане
13
Яворский
5
Ндиайе
17
Чеснаков
6
Скляр
18
Тилль
6
Пуцлин
31
Ризнык
7
Степанюк
10
Кулач
27
Очеретко
19
Бондаренко
19
Бондаренко
27
Очеретко
7
Кащук
20
Горбунов
20
Горбунов
7
Кащук
95
Стасюк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
95
Стасюк
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
7
Степанюк
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
7
Степанюк
6
Скляр
38
Челядин
38
Челядин
6
Скляр
Цитаишвили
26
26
Цитаишвили
10
Кулач
8
8
10
Кулач
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
23
Марк Мампасси
ЦЗ
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
Остались в запасе
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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