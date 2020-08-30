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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 30 августа 2020
Уфа
30.08.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
59'
Т. Жамалетдинов
43'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
Замена
К. Карп
️️️️
Т. Жамалетдинов
90'
+4
88'
Желтая карточка
Ш. Каборе
79'
Замена
Г. Морозов
️️️️
С. Паршивлюк
78'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Н'Жи
70'
Замена
М. Филипп
️️️️
С. Шиманьски
70'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Д. Фомин
Замена
А. Вомбергар
️️️️
К. Фольмер
62'
Замена
О. Тилль
️️️️
О. Данченко
62'
ГОЛ! 1:1!
Т. Жамалетдинов
Пас отдал
А. Сухов
59'
46'
Замена
С. Игбун
️️️️
Н. Комличенко
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Емельянов
46'
Желтая карточка
А. Алиев
43'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Жи
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кротов
36'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Никита Белоусов
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Динамо
22
Владислав Яруков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
3
Аликин
4
Никитин
24
Неделчару
94
Данченко
87
Безденежных
10
Алиев
9
Фольмер
99
Емельянов
57
Кротов
75
Жамалетдинов
3-3-1-2-1
1
Шунин
18
Ордец
4
Евгеньев
44
Шунич
18
Паршивлюк
74
Фомин
7
Скопинцев
6
Моро
9
Н'Жи
17
Шиманьски
27
Комличенко
99
Емельянов
33
Сухов
33
Сухов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
55
Карп
55
Карп
75
Жамалетдинов
57
Кротов
50
Голубев
50
Голубев
57
Кротов
94
Данченко
18
Тилль
18
Тилль
94
Данченко
9
Фольмер
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
Фольмер
18
Паршивлюк
18
Морозов
18
Морозов
18
Паршивлюк
9
Н'Жи
27
Грулев
27
Грулев
9
Н'Жи
74
Фомин
77
Каборе
77
Каборе
74
Фомин
27
Комличенко
44
Игбун
44
Игбун
27
Комличенко
17
Шиманьски
26
Филипп
26
Филипп
17
Шиманьски
Остались в запасе
Уфа
Динамо
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
6
Никита Белоусов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
17
Владислав Карапузов
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
22
Владислав Яруков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
6
Никита Белоусов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
17
Владислав Карапузов
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
22
Владислав Яруков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Уфа - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
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