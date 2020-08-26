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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ротор - Спартак
Ротор - Спартак: обзор матча 26 августа 2020
Ротор
26.08.2020, среда, 18:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
54'
З. Бакаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Спартак
90'
+7
Желтая карточка
П. Маслов
90'
+4
Желтая карточка
А. Максименко
Желтая карточка
О. Кожемякин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+1
Желтая карточка
А. Ещенко
90'
Замена
Г. Тил
️️️️
Н. Умяров
82'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Д. Ларссон
Замена
О. Кожемякин
️️️️
С. Макаров
81'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Манучарян
79'
77'
Замена
М. Глушенков
️️️️
З. Бакаев
Желтая карточка
С. Гогуа
71'
Желтая карточка
А. Байрыев
66'
65'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Замена
И. Жигулев
️️️️
С. Серченков
61'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Бакаев
Желтая карточка
С. Кверквелия
53'
Желтая карточка
С. Макаров
28'
5'
Желтая карточка
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ротор
34
Никита Репин
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Остон Урунов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-2-2-1-1
56
Довбня
30
Гогуа
4
Кверквелия
3
Манучарян
5
Степанов
6
Макаров
34
Алейник
22
Давиташвили
8
Серченков
9
Муллин
4-2-1-1-2
98
Максименко
14
Джикия
39
Маслов
2
Жиго
6
Айртон
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
17
Ларссон
7
Соболев
3
Манучарян
28
Султонов
28
Султонов
3
Манучарян
6
Макаров
22
Кожемякин
22
Кожемякин
6
Макаров
8
Серченков
10
Жигулев
10
Жигулев
8
Серченков
17
Ларссон
38
Ещенко
38
Ещенко
17
Ларссон
18
Умяров
20
Тил
20
Тил
18
Умяров
7
Бакаев
10
Глушенков
10
Глушенков
7
Бакаев
Остались в запасе
Ротор
Спартак
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Ротор - Спартак
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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19:35
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18:18
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