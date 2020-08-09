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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 09 августа 2020
Уфа
09.08.2020, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
53'
Р. Кабелла
63'
Р. Кабелла
65'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
Замена
Н. Белоусов
️️️️
А. Голубев
83'
81'
Замена
М. Кутовой
️️️️
М. Берг
81'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
К. Ольссон
73'
Замена
И. Смольников
️️️️
С. Петров
Замена
К. Фольмер
️️️️
И. Безденежных
68'
68'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Б. Йокич
67'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Берг
Пас отдал
Вандерсон
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
К. Ольссон
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Г. Агаларов
54'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
В. Кротов
54'
53'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
Вандерсон
51'
Желтая карточка
К. Ольссон
Желтая карточка
И. Безденежных
42'
34'
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Никита Белоусов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-3-1-1
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
5
Табидзе
24
Неделчару
55
Карп
10
Алиев
87
Безденежных
50
Голубев
57
Кротов
25
Агаларов
4-3-1-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
31
Кайо
2
Рамирес
47
Уткин
8
Ольссон
18
Газинский
5
Кабелла
94
Вандерсон
33
Берг
57
Кротов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
57
Кротов
50
Голубев
6
Белоусов
6
Белоусов
50
Голубев
87
Безденежных
9
Фольмер
9
Фольмер
87
Безденежных
25
Агаларов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
25
Агаларов
8
Ольссон
15
Мацукатов
15
Мацукатов
8
Ольссон
33
Берг
90
Кутовой
90
Кутовой
33
Берг
98
Петров
8
Смольников
8
Смольников
98
Петров
5
Кабелла
93
Сулейманов
93
Сулейманов
5
Кабелла
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Уфа - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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