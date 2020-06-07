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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - СКА-1938
Шахтер - СКА-1938: обзор матча 07 июня 2020
Шахтер
07.06.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
СКА-1938
12'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - СКА-1938
Замена
G. Diasamidze
️️️️
В. Лисакович
85'
83'
Желтая карточка
А. Шкурдюк
Замена
D. Bodul
️️️️
А. Селява
69'
50'
Желтая карточка
Д. Бакич
46'
Замена
В. Совпель
️️️️
Ш. Умаров
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
46'
Желтая карточка
И. Бурко
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Лисакович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игор Иванович
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
2
Алексей Носко
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
D. Bodul
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
СКА-1938
25
Pavel Shorats
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
3-3-2-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
20
Сачивко
5
Антич
23
Баланович
8
Селява
5
Бурко
37
Сзоке
77
Кендыш
99
Лисакович
7
Иванович
2-5-2-1
16
Садовский
5
Мирошников
4
Шкурдюк
10
2
Тве
10
Яхшибоев
7
Бакич
2
Носко
7
Свирепа
55
Гирс
17
Умаров
7
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Иванович
99
Лисакович
0
0
99
Лисакович
8
Селява
0
0
8
Селява
17
Умаров
77
Совпель
77
Совпель
17
Умаров
Остались в запасе
Шахтер
СКА-1938
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
7
Azdren Llullaku
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
25
Pavel Shorats
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
7
Azdren Llullaku
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Остались в запасе
25
Pavel Shorats
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Шахтер - СКА-1938
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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