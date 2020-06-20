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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 20 июня 2020
Урал
20.06.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
7'
П. Сантос (АГ)
39'
Х. Кварацхелия
56'
С. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
89'
Желтая карточка
Ю. Дюпин
86'
Замена
Е. Марков
️️️️
И. Игнатьев
Желтая карточка
Р. Емельянов
85'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Золотов
84'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
А. Егорычев
83'
Желтая карточка
Ю. Бавин
78'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
О. Эль Кабир
74'
71'
Красная карточка
В. Подберезкин
67'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
С. Бакаев
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Панюков
61'
61'
Замена
И. Коновалов
️️️️
П. Могилевец
56'
ГОЛ! 1:2!
С. Бакаев
Пас отдал
Х. Кварацхелия
48'
Желтая карточка
П. Могилевец
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
П. Могилевец
Желтая карточка
О. Эль Кабир
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Сантос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
18
Михал Кухарчик
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
58
Отман Эль Кабир
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Данил Степанов
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Годзюр
35
Золотов
16
Вилюш
15
Кулаков
92
Емельянов
20
Бумаль
18
Кухарчик
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
3-1-2-3-1
99
Дюпин
22
Уремович
28
Сантос
15
Старфельт
28
Абильдгор
28
Могилевец
92
Подберезкин
17
Бакаев
17
Зуев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
11
Панюков
22
Ефремов
22
Ефремов
11
Панюков
5
Егорычев
8
Августиняк
8
Августиняк
5
Егорычев
58
Эль Кабир
40
Бавин
40
Бавин
58
Эль Кабир
35
Золотов
10
Юсупов
10
Юсупов
35
Золотов
17
Бакаев
22
Давиташвили
22
Давиташвили
17
Бакаев
28
Могилевец
17
Коновалов
17
Коновалов
28
Могилевец
18
Игнатьев
20
Марков
20
Марков
18
Игнатьев
Остались в запасе
Урал
Рубин
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Данил Степанов
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Данил Степанов
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Урал - Рубин
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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