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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Олимпик
Мариуполь - Олимпик: обзор матча 12 июля 2020
Мариуполь
12.07.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 8 тур
1 : 4
Завершен
Олимпик
65'
Д. Мишнев
14'
M. Dehtiarov
55'
M. Dehtiarov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Олимпик
84'
Желтая карточка
Д. Литвин
Замена
️️️️
Д. Топалов
77'
68'
Замена
В. Балашов
️️️️
M. Dehtiarov
68'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
Д. Романовский
68'
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
И. Зотько
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
С. Горбунов
67'
Замена
М. Чех
️️️️
В. Федорчук
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мишнев
65'
59'
Замена
️️️️
N. Verbniy
55'
ГОЛ! 0:2!
M. Dehtiarov
Замена
А. Кащук
️️️️
С. Яворский
46'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Игнатенко
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
M. Dehtiarov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Олимпик
13
Иван Зотько
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
0
N. Verbniy
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
7
Алексей Кащук
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Олимпик
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
35
Andriy Chekotun
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
4-5-1
1
44
Чоботенко
21
13
Яворский
28
Полегенько
12
Топалов
5
Федорчук
20
Горбунов
77
Игнатенко
15
Мишнев
10
Кулаков
4-4-3
4
Кравченко
3
Литвин
75
Снурницын
13
Зотько
9
13
Романовский
21
Кравчук
0
9
Чогадзе
0
12
Халими
5
Федорчук
6
Чех
6
Чех
5
Федорчук
20
Горбунов
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
20
Горбунов
13
Яворский
7
Кащук
7
Кащук
13
Яворский
77
Игнатенко
11
Чурко
11
Чурко
77
Игнатенко
13
Зотько
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
13
Зотько
0
27
Балашов
27
Балашов
0
13
Романовский
7
Захеди
7
Захеди
13
Романовский
Остались в запасе
Мариуполь
Олимпик
33
Artem Pospelov
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
35
Andriy Chekotun
ЦФ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Олимпик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
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