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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Олимпик
Ворскла - Олимпик: обзор матча 28 июня 2020
Ворскла
28.06.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Олимпик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Олимпик
89'
Желтая карточка
И. Зотько
85'
Замена
P. Ksyonz
️️️️
M. Do Couto
64'
Замена
Е. Пасич
️️️️
В. Балашов
64'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Ш. Захеди
53'
Желтая карточка
N. Verbniy
Замена
L.
️️️️
P. Rebenok
46'
45'
+5
Желтая карточка
С. Политыло
45'
+3
Замена
N. Verbniy
️️️️
Е. Цымбалюк
Желтая карточка
Д. Пуцлин
41'
22'
Желтая карточка
Ш. Захеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
0
E. Sehic
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Ворскла
8
Luizao
ЦП
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
0
N. Verbniy
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
3-4-3
44
Пердута
39
Опанасенко
14
Кане
17
Чеснаков
6
Пуцлин
0
0
7
Степанюк
10
Кулач
21
4-4-1-1
13
Кичак
4
Кравченко
13
Зотько
4
18
14
13
Романовский
89
Политыло
44
Цымбалюк
27
Балашов
7
Захеди
0
8
8
0
21
Кравчук
21
Кравчук
44
Цымбалюк
0
0
44
Цымбалюк
27
Балашов
42
Пасич
42
Пасич
27
Балашов
14
11
11
14
7
Захеди
97
Баланюк
97
Баланюк
7
Захеди
Остались в запасе
Ворскла
Олимпик
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Остались в запасе
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Олимпик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
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