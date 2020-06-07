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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Мариуполь
Олимпик - Мариуполь: обзор матча 07 июня 2020
Олимпик
07.06.2020, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Мариуполь
16'
В. Балашов
82'
А. Кравчук
35'
С. Чоботенко
85'
А. Кащук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Мариуполь
87'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Замена
P. Ksyonz
️️️️
Ш. Захеди
87'
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Кащук
ГОЛ! 2:1!
А. Кравчук
82'
77'
Замена
А. Кащук
️️️️
В. Федорчук
77'
Замена
I. Tyshchenko
️️️️
И. Кирюханцев
Замена
Д. Баланюк
️️️️
В. Балашов
75'
Замена
Е. Пасич
️️️️
M. Do Couto
64'
64'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Топалов
57'
Замена
В. Корниенко
️️️️
С. Горбунов
42'
Желтая карточка
В. Федорчук
35'
ГОЛ! 1:1!
С. Чоботенко
Пас отдал
Д. Топалов
Желтая карточка
Ш. Захеди
21'
ГОЛ! 1:0!
В. Балашов
Пас отдал
Ш. Захеди
16'
Желтая карточка
И. Зотько
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
27
Виталий Балашов
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
86
Ruslan Fomin
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
4-4-2
13
Кичак
4
13
Зотько
18
4
Кравченко
44
Цымбалюк
13
Романовский
89
Политыло
14
27
Балашов
7
Захеди
4-5-1
1
44
Чоботенко
21
70
Кирюханцев
5
Дава
12
Топалов
5
Федорчук
77
Игнатенко
15
Мишнев
20
Горбунов
11
Панюков
14
42
Пасич
42
Пасич
14
7
Захеди
11
11
7
Захеди
27
Балашов
97
Баланюк
97
Баланюк
27
Балашов
20
Горбунов
9
Корниенко
9
Корниенко
20
Горбунов
70
Кирюханцев
19
19
70
Кирюханцев
5
Федорчук
7
Кащук
7
Кащук
5
Федорчук
12
Топалов
11
Чурко
11
Чурко
12
Топалов
Остались в запасе
Олимпик
Мариуполь
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
33
Artem Pospelov
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
86
Ruslan Fomin
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
86
Ruslan Fomin
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Олимпик - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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