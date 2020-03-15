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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Ворскла
Олимпик - Ворскла: обзор матча 15 марта 2020
Олимпик
15.03.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
21'
Д. Баланюк
42'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Ворскла
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
Д. Баланюк
85'
79'
Замена
P. Rebenok
️️️️
Д. Пуцлин
70'
Желтая карточка
А. Скляр
69'
Замена
D. Vasin
️️️️
L.
Замена
В. Балашов
️️️️
Н. Кравченко
63'
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Кулач
34'
Замена
В. Кулач
️️️️
E. Sehic
22'
Пенальти не реализован!
E. Sehic
ГОЛ! 1:0!
Д. Баланюк
21'
9'
Желтая карточка
N. Yakubu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
0
V. Baienko
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
0
E. Sehic
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
8
Luizao
ЦП
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
27
Виталий Балашов
ЦФ
Ворскла
25
Yevgen Martinenko
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
4-5-1
13
Кичак
4
3
Литвин
18
4
Кравченко
11
44
Цымбалюк
9
14
89
Политыло
97
Баланюк
4-5-2
0
25
14
Кане
44
Пердута
5
Ндиайе
0
6
Скляр
8
6
Пуцлин
7
Степанюк
31
Ризнык
97
Баланюк
9
Чогадзе
9
Чогадзе
97
Баланюк
4
Кравченко
27
Балашов
27
Балашов
4
Кравченко
6
Пуцлин
0
0
6
Пуцлин
8
0
0
8
0
10
Кулач
10
Кулач
0
Остались в запасе
Олимпик
Ворскла
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
25
Yevgen Martinenko
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Остались в запасе
25
Yevgen Martinenko
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Олимпик - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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