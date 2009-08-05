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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Cибирь
Урал - Cибирь: обзор матча 05 августа 2009
Урал
05.08.2009, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Cибирь
63'
А. Герк
49'
А. Медведев (П)
60'
Н. Липаткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Cибирь
+1
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
А. Фидлер
Желтая карточка
Д. Молош
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Липаткин
Замена
Н. Самойлов
️️️️
А. Аравин
Замена
Е. Ятченко
️️️️
В. Шишелов
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Герк
Замена
Г. Станковски
️️️️
А. Медведев
Замена
О. Шатов
️️️️
Л. Корнилов
ГОЛ! 1:2!
А. Герк
ГОЛ! 0:2!
Н. Липаткин
Желтая карточка
Л. Корнилов
Желтая карточка
М. Савенас
Желтая карточка
А. Дегтярев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
18
Лев Корнилов
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Cибирь
1
Ненад Ерич
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
13
Александр Минеев
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
10
Горан Станковски
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Солосин
34
Кацалапов
4
Степанец
2
Поворов
10
Фидлер
18
Корнилов
23
Катульский
8
Герк
18
Рязанцев
13
Щаницин
55
Шишелов
4-4-2
1
Чепчугов
2
Аравин
17
Бухряков
4
Выходил
3
Молош
52
Зиновьев
77
Савенас
8
Макаренко
21
Липаткин
11
Дегтярев
13
Медведев
55
Шишелов
97
Ятченко
97
Ятченко
55
Шишелов
18
Корнилов
27
Шатов
27
Шатов
18
Корнилов
8
Герк
9
Мамтов
9
Мамтов
8
Герк
13
Медведев
10
Станковски
10
Станковски
13
Медведев
2
Аравин
2
Самойлов
2
Самойлов
2
Аравин
21
Липаткин
7
Васильев
7
Васильев
21
Липаткин
Остались в запасе
Урал
Cибирь
0
Сергей Армишев
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
13
Александр Минеев
ЦП
1
Ненад Ерич
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
Остались в запасе
0
Сергей Армишев
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Минеев
ЦП
1
Ненад Ерич
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Cибирь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
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Cибирь
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Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Макаров (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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