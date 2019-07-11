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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Алжир
Кот-д'Ивуар - Алжир: обзор матча 11 июля 2019
Кот-д'Ивуар
11.07.2019, четверг, 19:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Алжир
62'
Д. Коджиа
20'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кот-д'Ивуар - Алжир
Желтая карточка
Ф. Кессье
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
В. Заа
62'
Желтая карточка
С. Гбохуо
46'
Желтая карточка
М. Багайоко
43'
39'
Желтая карточка
И. Беннасер
Желтая карточка
В. Заа
29'
29'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Фегули
Пас отдал
Р. Бенсебаини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Адлан Гедиура
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
17
Серж Орье
ПЗ
0
Максвел Корне
ЛВ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Алжир
16
Александр Окиджа
ВР
22
Мехди Зеффан
ПЗ
3
Мехди Жан Тарат
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
0
Анди Делор
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
0
Мохаммед Фарес
ЦФ
3-1-3-1-1
16
Гбохуо
22
Багайоко
5
Канон
14
Траоре
18
Сангаре
8
Кессье
20
Ди
15
Градель
10
Заа
14
Коджиа
3-1-2-1-1
23
М'Боли
21
Бенсебаини
2
Манди
20
Аталь
10
Фегули
10
Беннасер
17
Гедиура
7
Марез
9
Бунеджах
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Алжир
0
Максвел Корне
ЛВ
23
Бадра Али Сангаре
ВР
17
Серж Орье
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
16
Александр Окиджа
ВР
22
Мехди Зеффан
ПЗ
3
Мехди Жан Тарат
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
0
Анди Делор
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
0
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
0
Максвел Корне
ЛВ
23
Бадра Али Сангаре
ВР
17
Серж Орье
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Окиджа
ВР
22
Мехди Зеффан
ПЗ
3
Мехди Жан Тарат
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
0
Анди Делор
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
0
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Алжир
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Стадион Суэц
Где смотреть матч:
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