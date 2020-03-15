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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 15 марта 2020
ЦСКА
15.03.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
80'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Л. Бизяк
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Бистрович
80'
71'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кротов
70'
Желтая карточка
И. Неделчару
Замена
И. Шкурин
️️️️
Ф. Чалов
56'
Желтая карточка
И. Дивеев
38'
30'
Желтая карточка
В. Кротов
15'
Желтая карточка
К. Карп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
10
Азер Алиев
ЛАЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
32
Магнуссон
78
Дивеев
6
Фернандес
42
Щенников
66
Дзагоев
8
Бистрович
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
3-4-2-1
31
Беленов
15
Пуцко
24
Неделчару
5
Табидзе
33
Сухов
74
Фомин
55
Карп
10
Алиев
57
Кротов
11
Урунов
77
Бизяк
8
Бистрович
15
Бийол
15
Бийол
8
Бистрович
63
Чалов
17
Шкурин
17
Шкурин
63
Чалов
57
Кротов
50
Голубев
50
Голубев
57
Кротов
77
Бизяк
29
Вомбергар
29
Вомбергар
77
Бизяк
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча ЦСКА - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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