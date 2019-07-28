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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 28 июля 2019
Арсенал
28.07.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ростов
67'
Е. Луценко
90+4'
Г. Чаушич
21'
Р. Еременко
49'
А. Ионов
81'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ростов
ГОЛ! 2:3!
Г. Чаушич
90'
+4
84'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Э. Шомуродов
81'
ГОЛ! 1:3!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Зуев
Желтая карточка
И. Горбатенко
80'
Замена
Л. Банда
️️️️
А. Ломовицкий
79'
Замена
К. Комбаров
️️️️
А. Хагуш
76'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Г. Костадинов
72'
70'
Замена
А. Зуев
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:2!
Е. Луценко
Пас отдал
С. Ткачев
67'
67'
Замена
Д. Глебов
️️️️
И. Попов
57'
Желтая карточка
Х. Байрамян
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Пас отдал
Э. Шомуродов
47'
Желтая карточка
И. Попов
Желтая карточка
Г. Костадинов
37'
27'
Желтая карточка
А. Козлов
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Желтая карточка
Г. Григалава
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-4-1-1
25
Нигматуллин
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
88
Лесовой
70
Костадинов
23
Чаушич
11
Ткачев
11
Ломовицкий
48
Луценко
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
23
Чернов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
11
Ломовицкий
19
Банда
19
Банда
11
Ломовицкий
14
Хагуш
9
Комбаров
9
Комбаров
14
Хагуш
70
Костадинов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Костадинов
19
Байрамян
17
Зуев
17
Зуев
19
Байрамян
71
Попов
15
Глебов
15
Глебов
71
Попов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Арсенал - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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