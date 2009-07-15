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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 15 июля 2009
Урал
15.07.2009, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
ЦСКА
57'
В. Шишелов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Щаницин
+2
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Герк
Желтая карточка
А. Щаницин
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Шишелов
Замена
М. Красич
️️️️
Э. Рахимич
ГОЛ! 1:0!
В. Шишелов
Желтая карточка
А. Климавичус
Замена
В. Лав
️️️️
Т. Нецид
Замена
Д. Карвальо
️️️️
Д. Рыжов
Желтая карточка
А. Герк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Урал
86
Никита Талалихин
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
18
Максим Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
ЦСКА
28
Даниэл Карвальо
АП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Солосин
34
Кацалапов
4
Степанец
2
Поворов
28
Климавичус
10
Фидлер
23
Катульский
36
Скрыльников
8
Герк
13
Щаницин
55
Шишелов
4-2-2-2
35
Акинфеев
15
Одиа
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
25
Рахимич
63
Рыжов
66
Дзагоев
22
Маазу
15
Нецид
13
Щаницин
97
Ятченко
97
Ятченко
13
Щаницин
8
Герк
27
Шатов
27
Шатов
8
Герк
55
Шишелов
9
Мамтов
9
Мамтов
55
Шишелов
63
Рыжов
28
Карвальо
28
Карвальо
63
Рыжов
25
Рахимич
17
Красич
17
Красич
25
Рахимич
15
Нецид
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
15
Нецид
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
18
Максим Рязанцев
ЦП
86
Никита Талалихин
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
18
Максим Рязанцев
ЦП
86
Никита Талалихин
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Урал - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая)
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