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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Оренбург
Уфа - Оренбург: обзор матча 18 мая 2019
Уфа
18.05.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
15'
Р. Алвеш
87'
Д. Мишкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Оренбург
90'
+3
Замена
В. Афонин
️️️️
А. Сутормин
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мишкич
Пас отдал
Д. Попович
Желтая карточка
П. Аликин
83'
Желтая карточка
В. Салатич
73'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Вомбергар
66'
Замена
В. Салатич
️️️️
К. Карп
46'
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Сысуев
37'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-1-3
31
Беленов
24
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
55
Карп
27
Живоглядов
18
Тилль
29
Вомбергар
44
Игбун
8
Сысуев
3-2-2-1-1
39
Фролов
29
Шахов
3
Сиваков
6
Козлов
12
Малых
32
Терехов
22
Попович
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
55
Карп
10
Салатич
10
Салатич
55
Карп
8
Сысуев
10
Алиев
10
Алиев
8
Сысуев
29
Вомбергар
77
Бизяк
77
Бизяк
29
Вомбергар
11
Сутормин
8
Афонин
8
Афонин
11
Сутормин
Остались в запасе
Уфа
Оренбург
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Уфа - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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