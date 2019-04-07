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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 07 апреля 2019
Уфа
07.04.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
25'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
Желтая карточка
Б. Йокич
90'
+3
Замена
А. Алиев
️️️️
И. Безденежных
84'
80'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Э. Шомуродов
71'
Желтая карточка
М. Норманн
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Л. Бизяк
69'
65'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Зуев
Замена
И. Пауревич
️️️️
О. Ваньек
57'
Желтая карточка
К. Карп
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
Пас отдал
Б. Йокич
25'
24'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
24'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
3-3-2-2
31
Беленов
3
Аликин
4
Никитин
24
Неделчару
5
Йокич
55
Карп
27
Живоглядов
87
Безденежных
90
Ваньек
77
Бизяк
44
Игбун
3-3-2-1-1
30
Песьяков
43
Логашов
6
Сигурдссон
6
Хаджикадунич
18
Паршивлюк
17
Норманн
23
Чернов
71
Попов
26
Еременко
17
Зуев
14
Шомуродов
90
Ваньек
29
Пауревич
29
Пауревич
90
Ваньек
87
Безденежных
10
Алиев
10
Алиев
87
Безденежных
77
Бизяк
29
Вомбергар
29
Вомбергар
77
Бизяк
71
Попов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
71
Попов
17
Зуев
11
Ионов
11
Ионов
17
Зуев
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Уфа
Ростов
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Уфа - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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