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РПЛ 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 02 марта 2019
Арсенал
02.03.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
48'
Л. Джорджевич
88'
Э. Кангва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Л. Джорджевич
90'
+3
Желтая карточка
Р. Мирзов
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Э. Кангва
Пас отдал
Л. Джорджевич
88'
78'
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Бистрович
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
73'
73'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
А. Сигурдссон
Желтая карточка
Л. Джорджевич
70'
59'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
К. Набабкин
56'
Желтая карточка
И. Ахметов
Желтая карточка
З. Бакаев
54'
Желтая карточка
Г. Костадинов
52'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джорджевич
48'
44'
Желтая карточка
А. Сигурдссон
32'
Желтая карточка
К. Набабкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
70
Георгий Костадинов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Арнор Сигурдссон
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-2-3-1
36
Левашов
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
10
Кангва
6
Кадири
77
Бакаев
23
Горбатенко
70
Костадинов
19
Джорджевич
4-3-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
97
Ахметов
8
Бистрович
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
77
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Бакаев
19
Джорджевич
17
Аджоев
17
Аджоев
19
Джорджевич
8
Бистрович
6
Бийол
6
Бийол
8
Бистрович
14
Набабкин
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Набабкин
10
Сигурдссон
20
Нисимура
20
Нисимура
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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