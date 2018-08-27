Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Вулверхэмптон - Манчестер Сити

25.08.2018, Суббота, 14:30 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 3 тур Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
24 октября, вторник 22:00 Манчестер Сити 0:0
(4:1)п		 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити
10 тур
29 октября, суббота 18:00 Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 22:45 Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 18:00 Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 22:45 Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити
3 тур
22 августа, суббота 18:00 Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 25 августа 2018, 16:36

    Лидер Чемпионшип играет на равных с лидером Премьер-лиги!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 25 августа 2018, 16:27

    Без Де Брюйне никакие! )

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 