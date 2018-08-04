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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Тамбов
Армавир - Тамбов: обзор матча 04 августа 2018
Армавир
04.08.2018, суббота, 17:45
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 3
Завершен
Тамбов
89'
Н. Безлихотнов
22'
М. Кашчелан
62'
С. Шевчук
73'
С. Себай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Тамбов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
90'
ГОЛ! 1:3!
Н. Безлихотнов
89'
Замена
А. Соболь
️️️️
О. Поляков
81'
79'
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Чуперка
77'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Себай
75'
Желтая карточка
В. Чуперка
73'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Себай
Желтая карточка
А. Соблиров
72'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Э. Лусикян
66'
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Гурфов
66'
64'
Замена
А. Часовских
️️️️
Х. Аппаев
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Шевчук
Замена
С. Синявский
️️️️
Д. Мичуренков
61'
55'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Килин
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Кашчелан
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
21'
Желтая карточка
О. Поляков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
90
Олег Поляков
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Армавир
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
6
Артем Соболь
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
93
Семен Синявский
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-4-2-1
25
Руденок
3
Гаджибеков
7
Соблиров
54
Соловьёв
90
Поляков
36
Гурфов
44
Клопков
11
Лусикян
77
Романенко
90
Безлихотнов
19
Мичуренков
4-1-1-2-2
1
Вавилин
22
Рыбин
4
Овсиенко
29
Горбатюк
55
Шляков
18
Кашчелан
92
Чуперка
7
Чернышов
18
Килин
14
Аппаев
15
Себай
90
Поляков
6
Соболь
6
Соболь
90
Поляков
11
Лусикян
33
Дышеков
33
Дышеков
11
Лусикян
19
Мичуренков
93
Синявский
93
Синявский
19
Мичуренков
36
Гурфов
18
Суханов
18
Суханов
36
Гурфов
14
Аппаев
15
Часовских
15
Часовских
14
Аппаев
92
Чуперка
27
Мурнин
27
Мурнин
92
Чуперка
18
Килин
70
Шевчук
70
Шевчук
18
Килин
15
Себай
9
Мамтов
9
Мамтов
15
Себай
Остались в запасе
Армавир
Тамбов
23
Артем Герасимов
ВР
9
Сергей Веркашанский
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
23
Артем Герасимов
ВР
9
Сергей Веркашанский
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Статистика матча Армавир - Тамбов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Юность
Новости команд
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