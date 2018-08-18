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ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 18 августа 2018
ЦСКА
18.08.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
10'
А. Эрнандес
77'
К. Бистрович
82'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Гордюшенко
82'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Влашич
79'
ГОЛ! 2:0!
К. Бистрович
Пас отдал
А. Эрнандес
77'
72'
Желтая карточка
М. Кадири
71'
Замена
М. Кадири
️️️️
Г. Костадинов
Желтая карточка
Х. Магнуссон
70'
67'
Красная карточка
Г. Григалава
Замена
И. Ахметов
️️️️
Т. Жамалетдинов
61'
56'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Э. Кангва
46'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
И. Горбатенко
45'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
37'
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Г. Щенников
30'
Травма
Г. Щенников
27'
23'
Травма
Л. Джорджевич
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Эванс Кангва
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
97
Ильзат Ахметов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Артем Мингазов
ОП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-2-1-1-2
35
Акинфеев
23
Чернов
32
Магнуссон
50
Бекао
42
Щенников
6
Фернандес
8
Бистрович
10
Влашич
11
Эрнандес
75
Жамалетдинов
4-3-2-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
70
Костадинов
11
Ткачев
77
Бакаев
23
Горбатенко
10
Кангва
19
Джорджевич
75
Жамалетдинов
97
Ахметов
97
Ахметов
75
Жамалетдинов
10
Влашич
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Влашич
42
Щенников
63
Чалов
63
Чалов
42
Щенников
10
Кангва
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Кангва
70
Костадинов
6
Кадири
6
Кадири
70
Костадинов
23
Горбатенко
23
Чаушич
23
Чаушич
23
Горбатенко
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
7
Тимур Пухов
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
27
Артем Мингазов
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
7
Тимур Пухов
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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