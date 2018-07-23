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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Авангард
Спартак-2 - Авангард: обзор матча 23 июля 2018
Спартак-2
23.07.2018, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Авангард
Замена
Д. Петрунин
️️️️
С. Нимели
90'
+1
85'
Желтая карточка
В. Стеклов
84'
Замена
Р. Минаев
️️️️
А. Касьян
78'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
Замена
Е. Рудковский
️️️️
С. Бакаев
76'
71'
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Федчук
Вторая желтая
А. Руденко
69'
Желтая карточка
А. Руденко
67'
Замена
С. Еременко
️️️️
Д. Полубояринов
60'
36'
Желтая карточка
М. Земсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
10
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
14
Сергей Еременко
ЦП
76
Максим Калачевский
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Авангард
1
Антон Антипов
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
17
Денис Синяев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-3-2-1
16
Терешкин
36
Воропаев
95
Гапонов
39
Маслов
96
Лихачев
20
Полубояринов
83
Пантелеев
4
Тюнин
19
Руденко
10
Бакаев
99
Нимели
4-2-1-3
13
Чагров
5
Никитин
24
Гоцук
4
Дашаев
71
Багаев
99
Акбашев
20
Стеклов
10
Альшин
10
Федчук
19
Касьян
8
Земсков
99
Нимели
3
Петрунин
3
Петрунин
99
Нимели
10
Бакаев
10
Рудковский
10
Рудковский
10
Бакаев
20
Полубояринов
14
Еременко
14
Еременко
20
Полубояринов
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
19
Касьян
77
Минаев
77
Минаев
19
Касьян
Остались в запасе
Спартак-2
Авангард
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
76
Максим Калачевский
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
7
Дмитрий Коробов
АП
1
Антон Антипов
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
76
Максим Калачевский
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
1
Антон Антипов
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Спартак-2 - Авангард
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
академии "Спартак"
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