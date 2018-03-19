Лион - ЦСКА

Коняшки порадовали - жабоедов отымели...
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|8 марта, четверг
|21:00
|ЦСКА
|0:1
|Лион
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аталанта
|6
|4
|2
|0
|14:4
|+10
|14
|2.
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11:4
|+7
|11
|3.
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7:15
|-8
|4
|4.
|Аполлон
|6
|0
|3
|3
|5:14
|-9
|3
...молодцы ЦСКА,будем ждать продолжения банкета!!!
После первого матча один из французов говорил что ему скучно играть против армейцев.... ну пусть поскучает дальше.
СПАСИБО армейцам за отличную игру и заслуженную ПОБЕДУ!!!!!!!!!!!!!!!
Ух ты!!?
Ждем жеребьёвку!!!
Поздравляю С Победой!!!
Фффууу Выстояли!!! Нервы правда потрепали!!! Махнул соточку)),пойду воздуха глотну и перекурю!!!
МОЛОДЦЫ!!!