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Лион - ЦСКА

15.03.2018, Четверг, 23:05 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Лион - ЦСКА
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 21:00 ЦСКА 0:1 Лион
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аталанта 6 4 2 0 14:4 +10 14
2. Лион 6 3 2 1 11:4 +7 11
3. Эвертон 6 1 1 4 7:15 -8 4
4. Аполлон 6 0 3 3 5:14 -9 3
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    Рейтинг: +7395

    Старикан 16 марта 2018, 21:12

    Коняшки порадовали - жабоедов отымели...

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 16 марта 2018, 09:57

    ...молодцы ЦСКА,будем ждать продолжения банкета!!!

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    Рейтинг: +21

    sanirin 16 марта 2018, 09:40

    После первого матча один из французов говорил что ему скучно играть против армейцев.... ну пусть поскучает дальше.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 марта 2018, 08:48

    СПАСИБО армейцам за отличную игру и заслуженную ПОБЕДУ!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +157

    горя 16 марта 2018, 06:48

    Ахренеть.

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    Рейтинг: +14769

    kykyi 16 марта 2018, 05:15

    Ух ты!!?

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    Рейтинг: +575

    Mark68 16 марта 2018, 01:03

    Ждем жеребьёвку!!!

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    Рейтинг: +575

    Mark68 16 марта 2018, 01:02

    Поздравляю С Победой!!!

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    Рейтинг: +575

    Mark68 16 марта 2018, 01:01

    Фффууу Выстояли!!! Нервы правда потрепали!!! Махнул соточку)),пойду воздуха глотну и перекурю!!!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 16 марта 2018, 01:01

    МОЛОДЦЫ!!!

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