Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Панама
Англия - Панама: обзор матча 24 июня 2018
Англия
24.06.2018, воскресенье, 15:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
6 : 1
Завершен
Панама
8'
Д. Стоунз
22'
Г. Кейн (П)
36'
Д. Лингард
40'
Д. Стоунз
45+1'
Г. Кейн (П)
62'
Г. Кейн
78'
Ф. Бэлой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Панама
78'
ГОЛ! 6:1!
Ф. Бэлой
Пас отдал
Р. Авила
72'
Желтая карточка
М. Мурильо
Замена
Д. Роуз
️️️️
К. Триппьер
70'
69'
Замена
Ф. Бэлой
️️️️
Г. Гомес
69'
Замена
А. Арройо
️️️️
Й. Барсенас
63'
Замена
Р. Авила
️️️️
А. Годой
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Лингард
63'
Замена
Д. Варди
️️️️
Г. Кейн
63'
ГОЛ! 6:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
62'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Г. Кейн
45'
+1
44'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
ГОЛ! 4:0!
Д. Стоунз
40'
ГОЛ! 3:0!
Д. Лингард
Пас отдал
Р. Стерлинг
36'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
23'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
22'
10'
Желтая карточка
А. Купер
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Триппьер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Панама
1
Джейми Пенедо
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Роман Торрес
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Габриэль Гомес
ОП
11
Армандо Купер
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Йоэл Барсенас
ПП
7
Блас Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Фабиан Делф
ЦП
20
Деле Алли
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Панама
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
17
Луис Овалье
ЦЗ
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
19
Рикардо Авила
ЦП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
18
Луис Техада
ЦФ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
5
Стоунз
18
Янг
12
Триппьер
18
Лофтус-Чик
8
Хендерсон
7
Лингард
10
Стерлинг
9
Кейн
4-1-4-1
1
Пенедо
23
Мурильо
4
Эскобар
5
Торрес
15
Дэвис
6
Гомес
11
Барсенас
11
Купер
20
Годой
7
Родригес
7
Перес
12
Триппьер
3
Роуз
3
Роуз
12
Триппьер
7
Лингард
17
Делф
17
Делф
7
Лингард
9
Кейн
11
Варди
11
Варди
9
Кейн
20
Годой
19
Авила
19
Авила
20
Годой
6
Гомес
23
Бэлой
23
Бэлой
6
Гомес
11
Барсенас
16
Арройо
16
Арройо
11
Барсенас
Остались в запасе
Англия
Панама
13
Джек Батлэнд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Деле Алли
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
10
Исмаэль Диас
ЦФ
18
Луис Техада
ЦФ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
17
Луис Овалье
ЦЗ
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Деле Алли
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
10
Исмаэль Диас
ЦФ
18
Луис Техада
ЦФ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
17
Луис Овалье
ЦЗ
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Англия - Панама
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Геад Гриша
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
Новости команд
Все
Англия
Панама
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о первом поражении сборной за 44 матча
16 ноября
2
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о первом поражении сборной за 44 матча
16 ноября
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026
28 июня
1
Обзор матча Панама – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу
28 июня
1
Кейн побил рекорд сборной Англии по голам на ЧМ
28 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+