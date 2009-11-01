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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Локомотив
Томь - Локомотив: обзор матча 01 ноября 2009
Томь
01.11.2009, воскресенье, 11:45
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
20'
Г. Мазнов
12'
Д. Сычев (П)
33'
Д. Сычев
48'
П. Одемвингие
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Локомотив
Замена
В. Климов
️️️️
К. Ковальчук
Замена
Д. Киселев
️️️️
Д. Мичков
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
Д. Смирнов
Желтая карточка
Д. Йокич
Красная карточка
А. Дзюба
Красная карточка
Р. Камболов
ГОЛ! 1:3!
П. Одемвингие
ГОЛ! 1:2!
Д. Сычев
Пас отдал
П. Одемвингие
Желтая карточка
Т. Дуймович
ГОЛ! 1:1!
Г. Мазнов
20'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Сычев
Желтая карточка
И. Гультяев
Желтая карточка
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
АП
83
Александр Харитонов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Руслан Камболов
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
11
Виталий Волков
АП
33
Валерий Климов
ПП
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
55
Скобляков
37
Йокич
24
Смирнов
35
Гультяев
24
Смирнов
66
Мичков
8
Ковальчук
83
Харитонов
10
Мазнов
22
Дзюба
4-4-2
1
Гилерме
23
Кузьмин
25
Баша
0
Сенников
55
Янбаев
88
Камболов
19
Дуймович
88
Глушаков
9
Гатагов
27
Одемвингие
0
Сычев
66
Мичков
15
Киселев
15
Киселев
66
Мичков
24
Смирнов
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
24
Смирнов
8
Ковальчук
33
Климов
33
Климов
8
Ковальчук
88
Глушаков
30
Кочиш
30
Кочиш
88
Глушаков
Остались в запасе
Томь
Локомотив
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
1
Марек Чех
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Статистика матча Томь - Локомотив
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
Е. Волнин (Владимир)
Резервный судья:
В. Попов (Екатеринбург)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:30 (прямая)
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