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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Амкар-Пермь
Сатурн - Амкар-Пермь: обзор матча 17 октября 2009
Сатурн
17.10.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
53'
Б. Ангбва
68'
Д. Лоськов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Амкар-Пермь
Замена
И. Темников
️️️️
А. Иванов
+1
Замена
Н. Жиляев
️️️️
В. Гришин
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 2:0!
Д. Лоськов
Пас отдал
А. Каряка
Замена
В. Федорив
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
Д. Грачев
ГОЛ! 1:0!
Б. Ангбва
Пас отдал
А. Каряка
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Г. Пеев
Травма
Г. Пеев
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
81
Предраг Сикимич
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
8
Марко Топич
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
36
Грачев
26
Зелао
4
Ангбва
5
Немов
28
Кузьмичев
10
Лоськов
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
4-4-1-1
1
Усминский
14
Сираков
21
Белоруков
79
Черенчиков
25
Соколов
7
Пеев
18
Дринчич
13
Новакович
28
Гришин
81
Сикимич
29
Кушев
88
Иванов
11
Темников
11
Темников
88
Иванов
10
Лоськов
41
Сапета
41
Сапета
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
25
Соколов
24
Федорив
24
Федорив
25
Соколов
28
Гришин
9
Жиляев
9
Жиляев
28
Гришин
7
Пеев
77
Афанасьев
77
Афанасьев
7
Пеев
Остались в запасе
Сатурн
Амкар-Пермь
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
41
Максим Шумайлов
ВР
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
0
Евгений Левченко
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Сатурн - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
С. Хральцов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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