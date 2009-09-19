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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Спартак
Сатурн - Спартак: обзор матча 19 сентября 2009
Сатурн
19.09.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
30'
Д. Лоськов
54'
М. Топич
53'
Алекс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Спартак
Замена
Д. Парфенов
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
Веллитон
Желтая карточка
М. Йиранек
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
С. Ковальчук
Желтая карточка
С. Ковальчук
Травма
Б. Ангбва
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
П. Яковлев
Замена
Джано
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 2:1!
М. Топич
Пас отдал
Р. Нахушев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Алекс
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
Н. Баженов
Желтая карточка
Д. Лоськов
Желтая карточка
Р. Нахушев
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоськов
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Игонин
Травма
А. Игонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
7
Джано
АП
7
Денис Бояринцев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
4
Игонин
36
Грачев
4
Ангбва
5
Немов
28
Кузьмичев
10
Лоськов
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
4-3-2-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
25
Йиранек
24
Филипенко
30
Кудряшов
32
Баженов
34
Сабитов
39
Ковальчук
91
Яковлев
12
Алекс
11
Веллитон
10
Лоськов
2
Парфенов
2
Парфенов
10
Лоськов
4
Игонин
84
Воробьев
84
Воробьев
4
Игонин
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
32
Баженов
7
Джано
7
Джано
32
Баженов
39
Ковальчук
7
Бояринцев
7
Бояринцев
39
Ковальчук
91
Яковлев
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
91
Яковлев
Остались в запасе
Сатурн
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Сатурн - Спартак
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая); "Спорт" 13:55 (прямая)
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