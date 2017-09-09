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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Олимпик
Ворскла - Олимпик: обзор матча 09 сентября 2017
Ворскла
09.09.2017, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Олимпик
1'
Д. Кравченко
27'
Моха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Олимпик
Желтая карточка
В. Чеснаков
90'
+2
75'
Желтая карточка
А. Шабанов
Желтая карточка
Ю. Коломоец
74'
35'
Желтая карточка
З. Очигава
30'
Желтая карточка
З. Махарадзе
29'
Желтая карточка
А. Поступаленко
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Моха
Желтая карточка
А. Скляр
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кравченко
Пас отдал
Г. Кадымян
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Моха
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Олимпик
24
Виталий Федорив
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
2-1-3-2
17
Чеснаков
22
Матвиенко
27
Кравченко
44
Пердута
82
Ребенок
6
Скляр
92
Кадымян
26
Коломоец
1-4-1
1
Махарадзе
14
Очигава
11
Моха
14
Поступаленко
31
Шабанов
90
Богданов
7
Шестаков
Остались в запасе
Ворскла
Олимпик
8
Владимир Одарюк
ПВ
35
Богдан Шуст
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
24
Виталий Федорив
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
35
Богдан Шуст
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
24
Виталий Федорив
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Ворскла - Олимпик
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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