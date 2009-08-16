Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Спартак-Нальчик
Сатурн - Спартак-Нальчик: обзор матча 16 августа 2009
Сатурн
16.08.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
76'
В. Кузьмичев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Спартак-Нальчик
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Каряка
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
А. Машуков
Замена
Рикардо
️️️️
М. Дзахмишев
ГОЛ! 1:0!
В. Кузьмичев
Пас отдал
А. Каряка
Замена
А. Концевой
️️️️
К. Гетериев
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
А. Машуков
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
А. Каряка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
13
Казбек Гетериев
АП
31
Леандро
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
39
Рикардо
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
26
Зелао
0
Халилович
11
Ковель
5
Немов
28
Кузьмичев
10
Лоськов
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
4-4-1-1
22
Радич
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
33
Ятченко
31
Леандро
11
Концедалов
15
Машуков
11
Дзахмишев
13
Гетериев
9
Асильдаров
5
Каряка
91
Гаджиев
91
Гаджиев
5
Каряка
10
Лоськов
41
Сапета
41
Сапета
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
11
Дзахмишев
39
Рикардо
39
Рикардо
11
Дзахмишев
13
Гетериев
80
Концевой
80
Концевой
13
Гетериев
15
Машуков
15
Калимуллин
15
Калимуллин
15
Машуков
Остались в запасе
Сатурн
Спартак-Нальчик
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Сатурн - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Харламов А.А. (Тобольск)
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Сатурн
Спартак-Нальчик
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+