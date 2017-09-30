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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 30 сентября 2017
Челси
30.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
67'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
Н. Отаменди
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Г. Жезус
61'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
3-4-2-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Алонсо
8
Бакайоко
91
Канте
3
Аспиликуэта
10
Азар
4
Фабрегас
21
Мората
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
30
Отаменди
5
Фернандиньо
18
Делф
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
29
Роберт Кенеди
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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