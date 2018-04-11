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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь

07.04.2018, Суббота, 11:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 25 тур СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
25 сентября, понедельник 17:00 Амкар-Пермь 3:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
25 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 12:00 СКА-Хабаровск 1:1
(1:4)п		 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +366

    Вахахахаха 7 апреля 2018, 11:53

    Красавцы Амкар тащите, наплевав на все проблемы!!!

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    Рейтинг: +11

    ivan.zaets1988 7 апреля 2018, 07:07

    Амкар победи ска нужно 3 очка вперёд не давай шансов ска

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 марта 2018, 17:43

    СКА-Хабаровск, нужно выигрывать и оставаться в РФПЛ.

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    Рейтинг: +1944

    Par Mezan > vladimir-7 7 апреля 2018, 00:47

    СКА не светит РФПЛ, но честь иметь надо и выиграть!!!

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y > vladimir-7 7 апреля 2018, 09:58

    уже нет шансов выйти

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