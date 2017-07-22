Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Тосно
Краснодар - Тосно: обзор матча 22 июля 2017
Краснодар
22.07.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Тосно
58'
М. Перейра
66'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Тосно
71'
Замена
Е. Марков
️️️️
Н. Роша
Замена
И. Жигулев
️️️️
В. Подберезкин
67'
ГОЛ! 2:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
В. Классон
66'
64'
Замена
И. Альшин
️️️️
М. Кашчелан
64'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
В. Классон
58'
52'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
М. Перейра
️️️️
Ш. Каборе
46'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Ю. Газинский
29'
Желтая карточка
А. Гранквист
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
2
Рамирес
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
22
Жоаозиньо
18
Газинский
92
Подберезкин
7
Классон
94
Вандерсон
4-1-2-3
1
Юрченко
5
Кутин
29
Шахов
20
Дугалич
23
Чернов
18
Кашчелан
14
Карницкий
21
Галиулин
91
Заболотный
5
Роша
77
Мелкадзе
18
Газинский
49
Шишкин
49
Шишкин
18
Газинский
92
Подберезкин
10
Жигулев
10
Жигулев
92
Подберезкин
77
Каборе
10
Перейра
10
Перейра
77
Каборе
18
Кашчелан
10
Альшин
10
Альшин
18
Кашчелан
77
Мелкадзе
8
Карвальо
8
Карвальо
77
Мелкадзе
5
Роша
20
Марков
20
Марков
5
Роша
Остались в запасе
Краснодар
Тосно
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар - Тосно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Краснодар
Тосно
Галицкий, которому давно предрекали смерть, двумя словами ответил на вопрос о самочувствии
19:53
3
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
19:25
1
Кордобе вынесли вердикт: «Он наелся»
11:25
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
Вчера, 11:30
66
Галицкий, которому давно предрекали смерть, двумя словами ответил на вопрос о самочувствии
19:53
3
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
19:25
1
Кордобе вынесли вердикт: «Он наелся»
11:25
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
Вчера, 11:30
66
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+