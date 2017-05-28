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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 28 мая 2017
Арсенал
28.05.2017, воскресенье, 18:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Енисей
29'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Енисей
Желтая карточка
В. Габулов
90'
+1
Замена
К. Берхамов
️️️️
И. Шевченко
87'
85'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
К. Комбаров
84'
Желтая карточка
И. Шевченко
81'
80'
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Самодин
Замена
О. Власов
️️️️
Ф. Расич
79'
67'
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Иванов
Желтая карточка
М. Думбия
62'
52'
Замена
А. Саркисов
️️️️
В. Камеш
ГОЛ! 1:0!
И. Шевченко
29'
28'
Желтая карточка
О. Ланин
Замена
И. Шевченко
️️️️
И. Максимов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Енисей
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
88
Григалава
6
Беляев
71
Денисов
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
78
Максимов
7
Думбия
23
Горбатенко
19
Расич
4-1-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Чернов
23
Васильев
2
Кичин
64
Ланин
10
Алиев
8
Иванов
33
Камеш
14
Семакин
22
Самодин
Шевченко
7
Берхамов
7
Берхамов
Шевченко
19
Расич
84
Власов
84
Власов
19
Расич
78
Максимов
99
Шевченко
99
Шевченко
78
Максимов
8
Иванов
32
Козлов
32
Козлов
8
Иванов
22
Самодин
0
Малоян
0
Малоян
22
Самодин
33
Камеш
11
Саркисов
11
Саркисов
33
Камеш
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
44
Михаил Тихонов
ПВ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Арсенал - Енисей
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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