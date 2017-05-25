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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 25 мая 2017
Енисей
25.05.2017, четверг, 15:30
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Арсенал
11'
М. Александров (АГ)
90'
А. Малоян
72'
К. Комбаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
А. Малоян
Пас отдал
А. Алиев
90'
Замена
Н. Чернов
️️️️
В. Камеш
83'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Саркисов
80'
Замена
А. Козлов
️️️️
С. Самодин
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
К. Комбаров
Пас отдал
М. Думбия
65'
Желтая карточка
М. Думбия
46'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
К. Берхамов
38'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Н. Чичерин
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Александров
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
3-1-4-2
1
Опарин
2
Кичин
23
Васильев
4
Чичерин
64
Ланин
8
Иванов
33
Камеш
14
Семакин
10
Алиев
11
Саркисов
22
Самодин
4-2-2-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
31
Сунзу
55
Бурчану
77
Александров
78
Максимов
7
Берхамов
7
Думбия
99
Шевченко
33
Камеш
23
Чернов
23
Чернов
33
Камеш
11
Саркисов
0
Малоян
0
Малоян
11
Саркисов
22
Самодин
32
Козлов
32
Козлов
22
Самодин
7
Берхамов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Берхамов
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Енисей - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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