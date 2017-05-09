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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Монако
Ювентус - Монако: обзор матча 09 мая 2017
Ювентус
09.05.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Монако
33'
М. Манджукич
45'
Д. Алвес
69'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Монако
Желтая карточка
М. Манджукич
90'
+2
Замена
М. Бенатиа
️️️️
А. Барцальи
85'
78'
Замена
В. Жермен
️️️️
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Л. Бонуччи
73'
70'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Б. Силва
69'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ж. Моутинью
54'
Замена
Фабиньо
️️️️
Б. Менди
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
54'
52'
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 2:0!
Д. Алвес
45'
40'
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
33'
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Хедира
10'
Травма
С. Хедира
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
23
Бенжамин Менди
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ювентус
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
26
Сандро
10
Алвес
28
Хедира
15
Пьянич
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
4-1-2-1-2
1
Субашич
24
Раджи
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
8
Бакайоко
23
Менди
8
Моутинью
20
Силва
10
Мбаппе
9
Фалькао
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
15
Барцальи
4
Бенатиа
4
Бенатиа
15
Барцальи
28
Хедира
10
Маркизио
10
Маркизио
28
Хедира
20
Силва
18
Лемар
18
Лемар
20
Силва
23
Менди
6
Фабиньо
6
Фабиньо
23
Менди
8
Бакайоко
98
Жермен
98
Жермен
8
Бакайоко
Остались в запасе
Ювентус
Монако
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Ювентус - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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