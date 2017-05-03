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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Ювентус
Монако - Ювентус: обзор матча 03 мая 2017
Монако
03.05.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ювентус
29'
Г. Игуаин
59'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ювентус
89'
Замена
М. Лемина
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Туре
️️️️
Б. Силва
82'
81'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Маркизио
77'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Г. Игуаин
69'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
В. Жермен
️️️️
Т. Лемар
67'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Т. Бакайоко
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Алвес
58'
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Фабиньо
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Алвес
21'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4-2-2-2
1
Субашич
8
Дирар
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
3-3-1-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
10
Алвес
10
Маркизио
26
Сандро
15
Пьянич
9
Манджукич
21
Дибала
9
Игуаин
20
Силва
6
Туре
6
Туре
20
Силва
8
Бакайоко
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Бакайоко
18
Лемар
98
Жермен
98
Жермен
18
Лемар
9
Игуаин
7
Куадрадо
7
Куадрадо
9
Игуаин
15
Пьянич
99
Лемина
99
Лемина
15
Пьянич
10
Маркизио
8
Ринкон
8
Ринкон
10
Маркизио
Остались в запасе
Монако
Ювентус
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Монако - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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