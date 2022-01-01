Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Никарагуа. Примера. Клаусура 2025-2026

Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), Clausura - Winners Таблица
17 мая, 04:00
Дирианген
1 : 1
Реал Эстели
Завершен
10 мая, 04:00
Реал Эстели
1 : 1
Дирианген
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 18 тур Таблица
26 апреля, 04:00
Манагуа
4 : 1
Дирианген
Завершен
26 апреля, 01:00
УНАН Манагуа
1 : 3
Спорт Себако
Завершен
26 апреля, 01:00
Мунисипаль Халапа
1 : 1
Вальтер Ферретти
Завершен
26 апреля, 01:00
Реал Мадрис
0 : 1
Ранчо Сантана
Завершен
26 апреля, 04:00
Реал Эстели
0 : 0
Матагальпа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 17 тур Таблица
20 апреля, 02:00
Дирианген
5 : 0
Реал Мадрис
Завершен
20 апреля, 04:00
Спорт Себако
2 : 3
Реал Эстели
Завершен
20 апреля, 01:00
Ранчо Сантана
3 : 4
Мунисипаль Халапа
Завершен
19 апреля, 02:00
Матагальпа
4 : 0
Вальтер Ферретти
Завершен
19 апреля, 05:15
Манагуа
1 : 1
УНАН Манагуа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 16 тур Таблица
17 апреля, 01:00
Мунисипаль Халапа
2 : 0
Реал Мадрис
Завершен
17 апреля, 00:00
Спорт Себако
0 : 2
Дирианген
Завершен
16 апреля, 03:00
Матагальпа
1 : 2
Манагуа
Завершен
16 апреля, 04:00
Реал Эстели
2 : 4
Вальтер Ферретти
Завершен
16 апреля, 01:00
УНАН Манагуа
0 : 2
Ранчо Сантана
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 15 тур Таблица
13 апреля, 04:00
Манагуа
1 : 1
Вальтер Ферретти
Завершен
13 апреля, 02:00
Реал Мадрис
1 : 0
УНАН Манагуа
Завершен
13 апреля, 01:00
Ранчо Сантана
0 : 3
Спорт Себако
Завершен
12 апреля, 01:00
Мунисипаль Халапа
1 : 1
Матагальпа
Завершен
12 апреля, 04:00
Дирианген
1 : 0
Реал Эстели
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 14 тур Таблица
10 апреля, 00:00
Спорт Себако
2 : 2
Реал Мадрис
Завершен
10 апреля, 04:00
Вальтер Ферретти
0 : 0
Ранчо Сантана
Завершен
9 апреля, 03:00
Матагальпа
2 : 3
Дирианген
Завершен
9 апреля, 01:00
УНАН Манагуа
2 : 4
Мунисипаль Халапа
Завершен
9 апреля, 04:00
Реал Эстели
2 : 1
Манагуа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 13 тур Таблица
9 марта, 00:00
Мунисипаль Халапа
1 : 0
Спорт Себако
Завершен
9 марта, 04:00
Ранчо Сантана
0 : 4
Реал Эстели
Завершен
9 марта, 02:00
Реал Мадрис
1 : 2
Манагуа
Завершен
8 марта, 04:00
Вальтер Ферретти
2 : 5
Дирианген
Завершен
8 марта, 02:00
УНАН Манагуа
2 : 1
Матагальпа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 12 тур Таблица
6 марта, 02:00
Манагуа
1 : 0
Ранчо Сантана
Завершен
6 марта, 04:00
Реал Эстели
2 : 1
Мунисипаль Халапа
Завершен
5 марта, 01:00
Вальтер Ферретти
3 : 1
Спорт Себако
Завершен
5 марта, 02:00
Матагальпа
2 : 4
Реал Мадрис
Завершен
5 марта, 04:00
УНАН Манагуа
1 : 2
Дирианген
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 11 тур Таблица
2 марта, 00:00
Мунисипаль Халапа
2 : 1
Дирианген
Завершен
2 марта, 00:00
Ранчо Сантана
2 : 8
Матагальпа
Завершен
2 марта, 02:00
Реал Мадрис
1 : 0
Вальтер Ферретти
Завершен
2 марта, 05:00
УНАН Манагуа
0 : 3
Реал Эстели
Завершен
1 марта, 03:00
Спорт Себако
0 : 2
Манагуа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 10 тур Таблица
27 февраля, 00:00
Дирианген
5 : 1
Ранчо Сантана
Завершен
27 февраля, 05:00
Вальтер Ферретти
2 : 0
УНАН Манагуа
Завершен
27 февраля, 04:00
Реал Эстели
3 : 0
Реал Мадрис
Завершен
26 февраля, 03:00
Матагальпа
2 : 1
Спорт Себако
Завершен
26 февраля, 01:00
Манагуа
1 : 0
Мунисипаль Халапа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 9 тур Таблица
24 февраля, 05:00
Ранчо Сантана
3 : 3
Реал Мадрис
Завершен
23 февраля, 00:00
Дирианген
1 : 1
Манагуа
Завершен
23 февраля, 00:00
Спорт Себако
4 : 1
УНАН Манагуа
Завершен
23 февраля, 04:00
Матагальпа
1 : 1
Реал Эстели
Завершен
22 февраля, 03:00
Вальтер Ферретти
0 : 0
Мунисипаль Халапа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 8 тур Таблица
20 февраля, 04:00
УНАН Манагуа
3 : 1
Манагуа
Завершен
20 февраля, 02:00
Реал Мадрис
0 : 1
Дирианген
Завершен
19 февраля, 02:00
Вальтер Ферретти
0 : 3
Матагальпа
Завершен
19 февраля, 00:00
Мунисипаль Халапа
2 : 0
Ранчо Сантана
Завершен
19 февраля, 04:00
Реал Эстели
3 : 2
Спорт Себако
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 7 тур Таблица
16 февраля, 01:00
Вальтер Ферретти
0 : 4
Реал Эстели
Завершен
16 февраля, 01:00
Ранчо Сантана
1 : 3
УНАН Манагуа
Завершен
16 февраля, 04:00
Манагуа
1 : 1
Матагальпа
Завершен
16 февраля, 04:00
Дирианген
0 : 1
Спорт Себако
Завершен
15 февраля, 02:00
Реал Мадрис
0 : 3
Мунисипаль Халапа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 6 тур Таблица
13 февраля, 04:00
Вальтер Ферретти
1 : 0
Манагуа
Завершен
13 февраля, 00:00
Спорт Себако
3 : 1
Ранчо Сантана
Завершен
12 февраля, 02:00
УНАН Манагуа
3 : 0
Реал Мадрис
Завершен
12 февраля, 00:00
Матагальпа
1 : 3
Мунисипаль Халапа
Завершен
12 февраля, 04:00
Реал Эстели
1 : 1
Дирианген
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 5 тур Таблица
9 февраля, 04:00
Мунисипаль Халапа
0 : 0
УНАН Манагуа
Завершен
9 февраля, 00:00
Ранчо Сантана
2 : 2
Вальтер Ферретти
Завершен
9 февраля, 02:00
Реал Мадрис
1 : 0
Спорт Себако
Завершен
8 февраля, 03:00
Манагуа
0 : 2
Реал Эстели
Завершен
8 февраля, 00:00
Дирианген
1 : 1
Матагальпа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 4 тур Таблица
6 февраля, 02:00
Спорт Себако
0 : 0
Мунисипаль Халапа
Завершен
5 февраля, 04:00
Реал Эстели
0 : 1
Ранчо Сантана
Завершен
5 февраля, 00:00
Матагальпа
0 : 0
УНАН Манагуа
Завершен
5 февраля, 02:00
Манагуа
2 : 0
Реал Мадрис
Завершен
4 февраля, 00:00
Дирианген
3 : 1
Вальтер Ферретти
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 3 тур Таблица
2 февраля, 00:00
Ранчо Сантана
1 : 1
Манагуа
Завершен
2 февраля, 02:00
Мунисипаль Халапа
2 : 2
Реал Эстели
Завершен
1 февраля, 00:00
Дирианген
3 : 1
УНАН Манагуа
Завершен
1 февраля, 00:00
Спорт Себако
1 : 0
Вальтер Ферретти
Завершен
1 февраля, 02:00
Реал Мадрис
1 : 1
Матагальпа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 2 тур Таблица
26 января, 03:00
Манагуа
1 : 0
Спорт Себако
Завершен
26 января, 00:00
Вальтер Ферретти
1 : 0
Реал Мадрис
Завершен
25 января, 00:00
Матагальпа
0 : 2
Ранчо Сантана
Завершен
25 января, 04:00
Реал Эстели
6 : 3
УНАН Манагуа
Завершен
25 января, 00:00
Дирианген
2 : 1
Мунисипаль Халапа
Завершен
Никарагуа. Примера. Клаусура (2025/2026), 1 тур Таблица
22 января, 03:00
Ранчо Сантана
0 : 4
Дирианген
Завершен
19 января, 03:00
Спорт Себако
0 : 1
Матагальпа
Завершен
19 января, 05:00
УНАН Манагуа
0 : 0
Вальтер Ферретти
Завершен
18 января, 00:00
Мунисипаль Халапа
2 : 0
Манагуа
Завершен
18 января, 02:00
Реал Мадрис
0 : 3
Реал Эстели
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча