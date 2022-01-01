Турнирная таблица Никарагуа. Примера. Клаусура 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
3
3
41
19
22
39
18
11
4
3
41
19
22
37
18
9
6
3
29
16
13
33
18
8
5
5
22
18
4
29
18
5
7
6
30
24
6
22
18
5
6
7
18
28
-10
21
18
6
2
10
23
24
-1
20
18
4
4
10
21
34
-13
16
18
4
4
10
20
43
-23
16
18
4
3
11
14
34
-20
15
Команда
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
2
1
21
7
14
20
9
5
4
0
13
5
8
19
9
5
3
1
12
6
6
18
9
5
2
2
19
13
6
17
9
4
2
3
9
13
-4
14
9
3
2
4
12
12
0
11
9
3
1
5
12
16
-4
10
9
3
1
5
5
11
-6
10
9
2
2
5
13
16
-3
8
9
0
3
6
12
32
-20
3
Команда
6
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
2
1
22
6
16
20
9
6
1
2
20
12
8
19
9
3
5
1
17
8
9
14
9
4
2
3
16
11
5
14
9
4
1
4
8
11
-3
13
9
3
2
4
10
12
-2
11
9
3
0
6
11
12
-1
9
9
1
4
4
9
15
-6
7
9
1
3
5
9
18
-9
6
9
1
2
6
9
23
-14
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире