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Спорт Себако - Реал Мадрис: обзор матча 10 апреля 2026

Спорт Себако
10.04.2026, пятница, 00:00
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
2 : 2
Завершен
Реал Мадрис
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Спорт Себако - Реал Мадрис
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Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Матагальпа
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Спорт Себако
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Реал Мадрис
0 : 1
26.04.2026
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
УНАН Манагуа
1 : 3
26.04.2026
Спорт Себако
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Спорт Себако
2 : 3
20.04.2026
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Дирианген
5 : 0
20.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Мунисипаль Халапа
2 : 0
17.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
УНАН Манагуа
1 : 3
26.04.2026
Спорт Себако
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Спорт Себако
2 : 3
20.04.2026
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Спорт Себако
0 : 2
17.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Ранчо Сантана
0 : 3
13.04.2026
Спорт Себако
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Спорт Себако
2 : 2
10.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Реал Мадрис
0 : 1
26.04.2026
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Дирианген
5 : 0
20.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Мунисипаль Халапа
2 : 0
17.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Реал Мадрис
1 : 0
13.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Спорт Себако
2 : 2
10.04.2026
Реал Мадрис
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