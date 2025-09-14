Введите ваш ник на сайте
Расписание матчей
Никарагуа. Примера
Реал Эстели - Матагальпа
Реал Эстели - Матагальпа: онлайн-трансляция 14 сентября 2025
Реал Эстели
14.09.2025, воскресенье, 04:00
Никарагуа. Примера. Апертура, 9 тур
- : -
Не начался
Матагальпа
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реал Эстели - Матагальпа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Никарагуа. Примера. Апертура
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
УНАН Манагуа
0 : 1
24.08.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Матагальпа
- : -
25.08.2025
Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Мунисипаль Халапа
- : -
25.08.2025
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Реал Эстели
- : -
25.08.2025
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
Вальтер Ферретти
- : -
28.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
УНАН Манагуа
0 : 1
24.08.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Матагальпа
- : -
25.08.2025
Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Мунисипаль Халапа
- : -
25.08.2025
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Реал Эстели
- : -
25.08.2025
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
Вальтер Ферретти
- : -
28.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 8 тур
Манагуа
- : -
31.08.2025
УНАН Манагуа
Последние матчи
Никарагуа. Примера. Апертура, 6 тур
Мунисипаль Халапа
0 : 2
17.08.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Реал Эстели
1 : 0
11.08.2025
Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Матагальпа
0 : 2
10.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
Ранчо Сантана
0 : 1
04.08.2025
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
УНАН Манагуа
2 : 2
03.08.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Реал Эстели
1 : 0
11.08.2025
Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
Ранчо Сантана
0 : 1
04.08.2025
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Апертура, 3 тур
Реал Эстели
4 : 2
27.07.2025
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Апертура, 2 тур
УНАН Манагуа
1 : 1
23.07.2025
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Апертура, 1 тур
Реал Эстели
2 : 1
19.07.2025
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Апертура, 6 тур
Мунисипаль Халапа
0 : 2
17.08.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Матагальпа
0 : 2
10.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
УНАН Манагуа
2 : 2
03.08.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 3 тур
Матагальпа
1 : 2
27.07.2025
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Апертура, 2 тур
Ранчо Сантана
1 : 2
23.07.2025
Матагальпа
