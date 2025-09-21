Введите ваш ник на сайте
УНАН Манагуа - Вальтер Ферретти: онлайн-трансляция 21 сентября 2025

УНАН Манагуа
21.09.2025, воскресенье, 05:00
Никарагуа. Примера. Апертура, 10 тур
- : -
Не начался
Вальтер Ферретти
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча УНАН Манагуа - Вальтер Ферретти
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
УНАН Манагуа
0 : 1
24.08.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 6 тур
Реал Мадрис
0 : 3
17.08.2025
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Вальтер Ферретти
6 : 2
11.08.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
УНАН Манагуа
5 : 1
10.08.2025
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
УНАН Манагуа
2 : 2
03.08.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
УНАН Манагуа
0 : 1
24.08.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 6 тур
Реал Мадрис
0 : 3
17.08.2025
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
УНАН Манагуа
5 : 1
10.08.2025
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
УНАН Манагуа
2 : 2
03.08.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 3 тур
УНАН Манагуа
1 : 4
27.07.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Вальтер Ферретти
6 : 2
11.08.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 3 тур
Вальтер Ферретти
4 : 2
27.07.2025
Спорт Себако
Никарагуа. Примера. Апертура, 2 тур
Реал Мадрис
2 : 0
24.07.2025
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Апертура, 1 тур
Вальтер Ферретти
3 : 0
19.07.2025
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Вальтер Ферретти
2 : 1
02.05.2025
Манагуа
