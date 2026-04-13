Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Никарагуа. Примера
Манагуа - Вальтер Ферретти
Манагуа - Вальтер Ферретти: обзор матча 13 апреля 2026
Манагуа
13.04.2026, понедельник, 04:00
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
1 : 1
Завершен
Вальтер Ферретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манагуа - Вальтер Ферретти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Олимпико
Новости команд
Все
Манагуа
Вальтер Ферретти
Обзор матча «Динамо» Мх – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.09.15 20:56
Обзор матча «Динамо» Мх – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.09.15 20:56
Больше новостей
Последние матчи
Все
Манагуа
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Мунисипаль Халапа
1 : 1
26.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Манагуа
1 : 1
19.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Матагальпа
4 : 0
19.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Реал Эстели
2 : 4
16.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Манагуа
1 : 1
19.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Матагальпа
1 : 2
16.04.2026
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Манагуа
1 : 1
13.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Реал Эстели
2 : 1
09.04.2026
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Мунисипаль Халапа
1 : 1
26.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Матагальпа
4 : 0
19.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Реал Эстели
2 : 4
16.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Манагуа
1 : 1
13.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Вальтер Ферретти
0 : 0
10.04.2026
Ранчо Сантана
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: