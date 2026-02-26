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Манагуа - Мунисипаль Халапа: обзор матча 26 февраля 2026

Манагуа
26.02.2026, четверг, 01:00
Никарагуа. Примера. Клаусура, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мунисипаль Халапа
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Манагуа - Мунисипаль Халапа
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Информация о матче
Стадион:
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Манагуа
Мунисипаль Халапа
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Манагуа
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Мунисипаль Халапа
1 : 1
26.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Ранчо Сантана
3 : 4
20.04.2026
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Манагуа
1 : 1
19.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Мунисипаль Халапа
2 : 0
17.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Манагуа
1 : 1
19.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Матагальпа
1 : 2
16.04.2026
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Манагуа
1 : 1
13.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Реал Эстели
2 : 1
09.04.2026
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Мунисипаль Халапа
1 : 1
26.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Ранчо Сантана
3 : 4
20.04.2026
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Мунисипаль Халапа
2 : 0
17.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Мунисипаль Халапа
1 : 1
12.04.2026
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
УНАН Манагуа
2 : 4
09.04.2026
Мунисипаль Халапа
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