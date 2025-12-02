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Стали известны планы ЦСКА на зимнее трансферное окно

2 декабря 2025, 16:30
3

ЦСКА в ближайшее время хочет подписать опытных футболистов. Об этом сообщил заместитель генерального директора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

«Нужны опытные футболисты. Одно из направлений, над которым мы сейчас работаем, – это добавить дядек, добавить опытных игроков. И работа с молодыми футболистами – это всегда риск. Никогда не знаем в 16-17 лет, что будет с игроком через год. Это риск, но это и кайф, когда развиваются молодые игроки, особенно свои молодые. Важно не закрыть им дорогу наверх. Не купить на место своего таланта ветерана, который приедет доигрывать – это очень важная часть работы.

Иногда болельщики критикуют, им хочется готовых футболистов. Мы сейчас над этим работаем и пытаемся, чтобы два-три таких игрока появились. Но это очень сложно на сегодняшний день», – сказал Шевелев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

  • Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
  • Клуб занимает 3-е место в РПЛ после 17 туров.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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Таврида
1764684515
Шевелев, Челестини на прессухе тебе ясно сказал - центрнап, дальше (и до этого) твои проблемы. Как можно за что-то бороться, если три напа в сумме забили столько же как и защитник Дивеев???
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Mirak92
1764688085
Нужно в первую очередь тебя и всю селекцию за шкирку в выгребную яму со шмотками скинуть. Потому что трансферы последние, выглядят, как отмывание денег. Я вообще удивлен, почему мы в тройке лидеров, хотя это дело временное.
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АЛЕКС 58
1764693213
ЗаШЕВЕЛИЛСЯ ШЕВЕль? Где напы? Кто забивать будет?
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