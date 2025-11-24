Президент РПЛ: «Настало время Лиги чемпионов»

Президент РПЛ Александр Алаев порассуждал об увеличении посещаемости матчей лиги и возможном снятии бана с российского футбола.

– В связи с последними новостями нет ли надежд, что наше возвращение может случиться раньше, чем мы ожидаем?

– Чтобы давать прогнозы, нужна фактура. Могу сказать, что это [отстранение] крайне несправедливое решение. Я надеюсь, что это случится как можно быстрее.

Знаете, как я говорил, когда еще в марте 2023 года на этом же стадионе [«Лукойл Арена»] с топовой командой было 4 тысячи болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства, и руки опускались.

Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд, и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов.