Президент РПЛ высказался о попытке похищения Мостового

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий по поводу того, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.

Инцидент произошел 23 октября.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Как можно отреагировать в современном мире на попытку похищения человека на улице? Вызывает недоумение.

Знаю, что компетентные органы разобрались. Будь это футболист, болельщик и кто угодно, не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись», – сказал Алаев.