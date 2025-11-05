Президент РПЛ высказался о попытке похищения Мостового

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий по поводу того, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.
- Инцидент произошел 23 октября.
- Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.
- Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
«Как можно отреагировать в современном мире на попытку похищения человека на улице? Вызывает недоумение.
Знаю, что компетентные органы разобрались. Будь это футболист, болельщик и кто угодно, не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись», – сказал Алаев.
Источник: «Р-Спорт»