  • Ловчев высказался о работе Челестини и Станковича перед дерби ЦСКА – «Спартак»

Ловчев высказался о работе Челестини и Станковича перед дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 18:45
3

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями перед матчем 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

– Предстоящий матч «Спартака» и ЦСКА называют самым непредсказуемым между этими командами за последнее время. Согласны?

– Так оно и есть. Хотя, конечно, все дерби непредсказуемые. Хочется сказать, что у ЦСКА команду до этого сложил Николич по сути, а Челестини добавил красок. Я вот в последнее время стал немного разочаровываться в футболе. Никогда в голове в наше время не было желания «поставить автобус» у своих ворот. И вот этот тренер в отличие от многих других стремится играть в атаку.

Я читаю, что игроки говорят о Челестини. И видел одно из интервью, где футболист говорил, как тренер при счете 3:0 в их пользу требовал идти еще забивать. От других я этого практически не слышал! Этим и отличается команда Челестини.

Но дерби – это такая игра, где все это надо отбросить. Укомплектованы обе команды прилично. У «Спартака» очень приличная атака. Если не пошла игра у условного Угальде – есть кого выпустить. В дерби очень трудно предсказать что‑то. Более того, у всех в голове, что ЦСКА посильнее на сегодняшний день. Но «Спартак» сейчас наконец укрепил оборону. Очень сложно сказать, кто может выиграть.

Аккуратного футбола от обороны не будет. И один, и второй тренер против «автобусного» футбола, однозначно. Всяко может быть. Могут быть 0:0, но однозначно нескучные. Матч скучным точно не будет. Потому что у ЦСКА хорошо развита контратака, а у «Спартака» она в целом хорошая.

– В начале сезона все похоронили Станковича. Сейчас он может выиграть дерби и догнать армейцев. Что по этому поводу думаете?

– Только ленивый не заметил, что когда Станкович свою нервозность передает команде, это не играет ей на пользу. Когда его меньше…

Подчеркну, что не считаю это главным. Все‑таки тренер работает с командой неделю, а потом команда сама играет по большому счету. Тренер в большей степени работает не во время игры. Но его поведение на лавке влияет. Привносит нервозность – это без сомнения. Но то, что Станкович работает, и у него довольно приличная команда – тоже сомнений нет.

  • Игра ЦСКА – «Спартак» пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ с 21 очком после 10 матчей. «Спартак» идет 5-м с 18 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Станкович Деян Челестини Фабио Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Интерес
1759593642
НЕ сумлевайся, Серафимыч, всё будет хорошо!
Ответить
...уефан
1759595597
...подготовка и ожидание этого секса, как всегда окажется прекраснее самого секса, кто-то из партнёров да подведёт, или оба сразу, либо засудят за любофф)...
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1759597951
завтра судейки не позволят выиграть ни ЦСКА ни Спаму, в угоду блохастым
Ответить
